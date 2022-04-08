Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından, diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı.

UKRAYNA'YA YARDIMLAR İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Özellikle Maripol başta olmak üzere sivillerin karadan/ denizden emniyetle tahliyesinin aciliyeti üzerinde duruldu. Ayrıca AKAR tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

6 Bakan Ukrayna'yı görüştü... Bakan Akar: 'Ateşkesin aciliyeti vurgulandı' Türkiye’nin davetiyle Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna’nın Savunma Bakanları "Altılı Savunma Bakanları" toplantısı gerçekleştirdi. Bölgesel sorunların masaya yatırıldığı görüşme ile ilgili konuşan Bakan Akar toplantıyla ilgili, “Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır” dedi.

Bakan Akar'dan Rus mevkidaşına telefon: Sivilleri acil tahliye edin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya sivillerin tahliyesi için çağrıda bulundu.

Bakan Akar: Mariupol’deki tahliye çalışmaları devam ediyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin, “Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz” dedi.