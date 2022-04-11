Türkiye Gazetesi

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Haşim Kılıç ismi gündemi sallamıştı. İddiayı ilk dile getirenlerden gazeteci Nihat Genç, sosyal medya hesabından; “Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç!” paylaşımını yapmıştı. Ankara kulislerinde yankılanan iddia ile ilgili peş peşe yorumlar yapılmıştı.

HAŞİM KILIÇ’TAN CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMASI

“Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç mı olacak?” sorusunun yanıtı herkes tarafından merak edilirken; Kılıç, sessizliğini bozdu. Habertürk’e konuşan Kılıç, “Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum” diyerek iddiaları yalandı. “İddianın nedenini ve temelini” bilmiyorum ifadelerini kullanan Kılıç, Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamaları işaret etti.

MUHALEFET'İN AÇIKLAMALARINA İŞARET ETTİ

Kılıç, “Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar” ifadesini kullandı. Haşim Kılıç 6'lı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını söyledi.

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İlk kez ve net konuştu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak merakla beklenirken, bu konuda ismi geçen ve son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da işaret ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konu ile ilgili ilk kez konuştu. Yavaş, "Siyasetin içinde bir insan değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim" ifadelerini kullandı.