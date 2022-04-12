Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Göç İdaresi Başkanlığının görevini yerine getirmediği ifadelerine ilişkin "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış. Ömrü saçmalamakla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BU ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Kılıçdaroğlu’nun önce SGK’da görev yaptığı zamanların hesabını vermesi gerektiğini söyleyen Bakan Soylu "O kendi SGK Genel Müdürlüğü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediliyor zannediyor. Bu eski Türkiye değil. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK’ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O bir kere SGK Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye’ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi, tarihinin en büyük mücadelesini gösteriyor, sahil güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor. Kara çalmak, iftira atmak her zamanki karakterleridir. Ne kadar yabancı gelmiş, nereden geçmiş, nasıl geçmiş, nasıl olmuş? Bir takım sorular soruyor. O soruların bütün cevapları verildi Türkiye’de" diye konuştu.

Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Bakan Soylu, dünyada hiçbir ülkenin Türkiye kadar çok terör örgütüyle mücadele etmediğini söyledi. Soylu, 2021 sonu itibariyle PKK’nın yurt içindeki militan sayısının 150 civarında olduğunu aktardı.