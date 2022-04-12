Türkiye Gazetesi

Siyaset sahnesine yeni bir sağ parti daha giriş yapıyor. Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, yıllar sonra siyasete geri dönüş yaptığını duyurdu. İlk röportajını TGRT Haber’e veren Ahmet Özal, parti kurma sürecini anlattı. Özal siyasi hayatına eski Anavatan Partisi milletvekili Süleyman Yağcıoğlu’nun kurduğu ‘İlk Parti’de devam edecek.

AHMET ÖZAL SİYASETE GERİ DÖNÜYOR

Sessiz bir kongreyle partinin başına geçtiğini ve iki üç ay sonra daha büyük bir kongre yapacaklarını belirten Özal, ilk kongrenin ardından ‘İlk Parti’nin adının ‘Tek Parti’ olarak değiştiğini, partinin ambleminin ise “1 rakamı” olduğunu açıkladı.

ÖZAL NEDEN SİYASETE DÖNDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Son yıllarda ülkede yaşanan sıkıntıları gördüğünü belirten Özal, siyasete dönüş gerekçesini anlattı: Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı sıkıntıları gördüm. Zamanı geldiğini düşündüm. TL değer kaybediyor. Allah ve millet takdir eder bir şeyler yaparım. Yapamazsam da vicdanen kendimi rahat hissederim.

ÖZAL’DAN 2023 SEÇİM AÇIKLAMASI

En büyük amaçlarının siyasette tansiyonu düşürmek, kavgayı engellemek ve insanları bir araya getirmek olduğunun altını çizen Özal, 2023 seçimlerine ilişkin de konuştu. Partisinin oy beklentisini açıklayan Özal, “Kamuoyu anketlerinde yüzde 20’nin biraz üzerinde bir oyumuz olacağını hesapladık. Birinci parti kim olacak bilmem ama ikinci parti olacağımızı biliyorum.” dedi.

İTTİFAKA KATILACAK MI?

Partisinin ittifaklara katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise Özal, “Kimseyle kavga etmeye niyetimiz yok. Her partiyle görüşüyoruz. Hiçbir parti arasında fark gözetmiyorum. Hiçbir ittifaka girmeyi düşünmüyorum.” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Daha önce bağımsız Malatya milletvekili olarak parlamentoya da giren Özal, cumhurbaşkanı adaylığını düşünüp düşünmediğine ilişkin de konuştu. Özal, soruya “O iş için çok erken. Seçimlere 1 yıl var. Zaman ne gösterir bakacağız.” diyerek cevap verdi.

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