Türkiye Gazetesi

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile düzenlediği basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'daki savaşın sonuçlarının küresel ve sistemik olduğunu söyledi. Guterres, Ukrayna-Rusya Savaşının 1,7 milyar kişiyi etkilediğini belirtti.

SAVAŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN EKONOMİLERİNİ ETKİLİYOR

Savaşın küresel yoksulluk ve açlığı artırdığını ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini tehdit ettiğini belirten Guterres, üçte biri halihazırda yoksulluk çeken 1,7 milyar kişinin savaş nedeniyle gıda, enerji ve finansal sistemde aksaklıklarla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Dünyanın en yoksul ve en savunmasız ülkeleri dahil, 36 ülkenin Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithal ettiğini söyleyen Guterres, "Savaşın başından beri buğday ve mısır fiyatları oldukça dalgalı ve bu yıl yüzde 30 arttı. Petrol fiyatları son bir yılda yüzde 60'tan fazla, doğal gaz fiyatları yüzde 50 arttı ve gübre fiyatları ikiye katlandı." dedi.

Guterres "Gelişmekte olan ülkeleri finansal uçurumun eşiğinden döndürmeliyiz." ifadesini kullandı.

"HİMAYECİLİĞİN ZAMANI DEĞİL"

Açık pazarlar aracılığıyla gıda ve enerji akışının istikrarlı şekilde sağlanması için gereksiz tüm ihracat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısı yapan Guterres, "Himayeciliğin zamanı değil. Üretim fazlası ve rezervler ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmeli." diye konuştu.

Guterres, enerji krizinin ise yenilebilir enerjiye geçiş için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Savaşa son verilmesi ve müzakerelerin hızlandırılması çağrısı yapan Guterres, Ukrayna halkının bu şiddeti, dünya genelindeki savunmasız insanların da kendileriyle hiçbir alakası olmayan bir savaşın kurbanı olmayı hak etmediğini vurguladı.

Dünya Bankası: Savaş Rus ekonomisini daraltacak Dünya Bankası, Ukrayna ekonomisinin bu yıl yüzde 45,1, Rusya ekonomisinin de savaş ve yaptırımların etkisiyle yüzde 11,2 küçüleceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Pakistan ekonomik krize sürükleniyor Pakistan Ulusal Meclisinin feshedilmesinin ardından devam eden anayasal kriz, ülkenin kırılgan ekonomisini olumsuz etkileyebilir.

'ABD, Rusya’ya ekonomik bir savaş yürütüyor' Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji piyasalarındaki durumun oldukça çalkantılı olduğuna değinerek son gelişmelerle ilgili konuştu. Peskov açıklamalarında ABD'nin Rusya’ya ekonomik bir savaş yürüttüğünü de dile getirdi.

Putin kritik kararnameyi imzaladı: Ekonomiyi de savaş moduna aldı Rusya, bazı ürün ve hammaddelerin ticaretini kısıtlanacağını bildiren bir kararname yayımladı. Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.