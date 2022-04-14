Mustafa Destici ve parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı.
Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.
Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.
Erdoğan ve Destici, BBP Genel Merkezi önünde gazetecilere poz verdi.
Destici'den muhalefete tepki: Dolar düşünce afalladılar BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, muhalefete tepki göstererek, "Dolar yükselsin ki Cumhur İttifakı, hükûmet oy kaybetsin, erken seçime gitmek zorunda kalsın ve daha sonra da bu ittifak seçimi kazansın istediler. 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı’mızın açıklamalarından sonra dolar düştü, afalladılar, şaşkınlık geçirdiler" dedi.
BBP Lideri Destici: Biz elinde şehit kanı olanla tokalaşmayız BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz istiyoruz PKK'nın siyasi uzantısı hariç, diğer siyasi partilerimiz bir araya gelsin ve artık darbe anayasasından Türkiye kurtulsun" dedi.