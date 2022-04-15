Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlıyız dedi ve açıkladı! Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtaracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, ülkeyi kadın cinayeti ayıplarından kurtarma konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

Erdoğan: Ayasofya Fatih Medresesi ile bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyor, tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini de kaldırmış oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye sürpriz ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.