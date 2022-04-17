Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı muhalefet partisi liderinin 24 Nisan’da Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde bir araya geleceği iftar yemeği öncesinde yeni stratejilerine ilişkin bilgi verdi. Canlı yayında soruları cevaplandıran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Yeni Seçim Kanunu’na göre bizim oturup yeniden bir strateji belirlememiz lazım. Mademki bir araya geldik, o zaman biz en çok milletvekilini nasıl çıkarabiliriz, bunun çalışmalarını biz CHP olarak yapıyoruz, değişik seçenekler var, o seçenekler ayrı ayrı değerlendiriliyor. Temel Bey’in düşüncesi anladığım kadarıyla ittifaktan ayrılmak değil, ittifak içinde belli bir ittifak oluşturmak. Ayın 24’ünde toplanacağız, büyük bir ihtimalle bu konu da gündeme gelir. Seçim Yasası değişti, kanunlaştı. Neler yapılabilir, kendi yaptığımız çalışmaları ben masaya götüreceğim. Diğer liderlere değişik seçeneklere göre, sekiz seçenekli bir çalışma yaptık, onu da takdim edeceğiz. Ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün ölen Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.