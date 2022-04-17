Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Programda kendisine yöneltilen 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna cevap veren Akşener, "Biz o masada 'Cumhurbaşkanı adayı şu mu olsun, bu mu olsun' hiç konuşmadık. Sadece nasıl bir tutum almamız gerektiğini konuştuk. Onu da zaten arkadaşlar paylaştılar. Onun dışında bir şey konuşmadık" dedi.

"BİZ ANCAK GURUR DUYARIZ"

"Ama çıkan isimler açısından hadiseye bakıldığı zaman yani Sayın Yavaş'ın isminin söylenmesinden biz ancak gurur duyarız" diyen Akşener, "Millet İttifakı'nın bir belediye başkanının popüler olması gerçekten gurur verici bir durumdur. Çünkü Sayın Yavaş hem Cumhuriyet Halk Partisinden seçilmiş bir kişi ama aynı şekilde de İYİ Parti'nin de desteklediği bir kişi. Dolayısıyla iyi hizmet yapmasından, popülerliğinden, isminin güzel anılmasından ancak gurur duyarız" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Dolayısıyla bizim o sistemin içerisinde anılan diğer isimler de dahil olmak üzere bir fitneye, bizi birbirimize düşürmeye kesinlikle sebep olmaz. Ama merak eden Cumhur İttifakı. Dolayısıyla da Cumhur İttifakı'na önerim, hemen bir seçim kararı alın, 13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını görün. 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak" dedi.

"MECLİS'TE DE ÇOĞUNLUĞU ALMALIYIZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaları gerektiğini dile getiren Akşener, "Elbette Cumhurbaşkanlığı seçimini almalıyız, bu 6'lı masadaki bileşenler olarak elbette almalıyız ama aynı zamanda Meclis'te de çoğunluğu almalıyız" ifadesini kullandı.

AKŞENER'DEN KARAMOLLAOĞLU YORUMU

Akşener, "Sayın Karamollaoğlu'nun 'ittifak içi ittifak' mevzusunu nasıl yorumladınız?" sorusu üzerine de şöyle konuştu:

"Temel Bey'in ittifakın içinde ittifak denilen, yani 'O çemberin içinde siyasi partiler ayrı ayrı da girebilir, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir problem yok, onu destekleyeceğiz' diyor ama oy maksimizasyonu açısından da isimlerini saymamış ama biz ayrı bir yine o ittifaktan kopmadan bir birliktelik yapabiliriz. Bunun anlamı şu; bir siyasi partinin listelerinden hepsinin seçime girmesi anlamını taşıyor kimler olacaksa. Temel Bey'in söylediği bu. Bu rasyonel bir düşünce tarzı. Soru şu, Cumhurbaşkanlığını almalıyız, ikincisi de parlamentoda da çoğunluğu almalıyız. Ben Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağımı eylülde niye açıkladım? Burada ön yargısız beni hem seçmenimiz hem milletimiz hem de o altılı masadaki arkadaşlarımız ön yargısız dinlesin diye."

Akşener, milletin takdiriyle başbakanlığa talip olduklarını sözlerine ekledi.

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