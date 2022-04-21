Türkiye Gazetesi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Man adası" iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a manevi tazminat ödemesine ilişkin kararı onadı. 35 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Yargıtay kararında iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK raporuna dayanılarak varılan takipsizlik kararına konu olan belgenin 'olgu' olarak kabul edilemeyeceği, belgenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı vurgulandı.

TOPLAM TUTAR 195 BİN TL

Kararda, bu durum karşısında, davalı Kılıçdaroğlu’nun kimi sözlerinin siyasi bir eleştiri olmaktan çok 'kişisel saldırı' içerdiği tespiti yapıldı. Bu kararla Yargıtay, 'Man adası' iddialarıyla ilgili olarak CHP liderini, Erdoğan’a 5. defa tazminat ödemeye mahkûm etti. Toplam tutar 195 bin oldu.

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Dink' cevabı: FETÖ'nün hamiliğini üstlendi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hırant Dink'in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı" sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap gecikmedi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi, FETÖ'nün hamiliğini yapmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan davayı kazandı: Kılıçdaroğlu 165 bin TL ödeyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı dört davayı kazandı. Dava sonucuna göre Kılıçdaroğlu Erdoğan’a 165 bin TL ödedi.