Türkiye Gazetesi

Daha önce zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla elektriklerinin kesildiğini açıkladı.

"ELEKTRİĞİMİZİ KESMİŞLER"

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, ''Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir'' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği tutar 195 bin oldu Yargıtay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı.