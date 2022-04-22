Türkiye Gazetesi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin oluşturduğu '6'lı masa'da soğuk rüzgarlar esiyor. CHP önderliğinde toplanan muhalefet partilerinin liderleri, 24 Nisan'da 3'üncü kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklamaları sonrası gözler toplantıya çevrilirken, DEVA Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin ittifak çatısı altında yer almayacağı yorumları yapılıyor.



Gültekin Uysal’ın Davutoğlu ve Babacan ziyaretlerinde gerginlik fotoğraflara da yansıdı

UYSAL'IN SÖZLERİ KRİZE NEDEN OLDU

Muhalefet liderleri, daha önce yaptıkları görüşmelerde gelecek dönemin yol haritası üzerinde çalışmıştı. Ancak 6 liderin bir araya gelerek yaptığı ittifakta, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın, aynı masaya oturduğu Davutoğlu ve Babacan'ı hedef alan sözleri sonrası kriz yaşandı.

Uysal, 10 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı adayı için 3 başlıca şartını kamuoyuna sıralamıştı. Uysal, paylaşımında "20 yıllık AK Parti dönemi sorumluluğuna ortak olmamış olmak" ifadelerine yer verince, bu sözler 6'lı masada oturan eski AK Partili Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu rahatsız etmişti.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Uysal, hafta içi Babacan ve Davutoğlu'nu ziyaret etti ancak görüşmelerde soğuk rüzgarlar esti. Liderlerin görüşmelerinden servis edilen fotoğraflarda Babacan ve Davutoğlu'nun tavırları dikkat çekti.



Gültekin Uysal’ın Davutoğlu ve Babacan ziyaretlerinde gerginlik fotoğraflara da yansıdı

'BABACAN VE DAVUTOĞLU İTTİFAKTAN ÇIKABİLİR' İDDİASI

Yeni Şafak'ın haberine göre; şimdi gözler pazar günü Demokrat Parti Genel Merkezi'nde 3'üncü kez toplanacak olan 6'lı masaya çevrildi. Kulislerde, DEVA ve Gelecek Parti liderlerinin son krizi aşamadığı ve ittifak çatısı altında yer almayacağı yorumları yapılıyor.

İki parti geçtiğimiz haftalarda yargı alanında ayrı ayrı paketler açıkladı. İki partinin ayrı çalışma yapması '6'lı masadan çekiliyorlar mı' yorumlarına neden oldu. İki partinin olası bir ittifak çatısı altında yer almayacağı dillendiriliyor.

Karamollaoğlu 'Şartlar değişti' diyerek duyurdu! Altılı masa dağılıyor mu? 2023 seçimleri için çalışmalar hız kazanırken, kulislerde ise üçüncü ittifak söylentileri başladı. Dün katıldığı bir televizyon programında konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'da konuya ilişkin açıklama yaparken, "İlk kez söylüyorum" diyerek dikkat çeken mesajlar verdi.