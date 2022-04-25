Türkiye Gazetesi

DEVA Partisi Büyüorhan İlçe başknalığı görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Bozkuş paylaşımında, "Ali Babacan'a ve yeni nesil siyaset anlayışına hala inanıyor ve güveniyorum ancak bunu uygulama kabiliyeti olan il yönetimlerine şahit olamamış bulunmaktayım. İl teşkilatı olarak, ilçe yönetimlerinin önünü açmak bir yana, idareciliği baskının, biat sağlamanın, adamcılığın bir yolu olarak gören bir il yönetimiyle siyasette bir yol almanın mümkün olmadığını görüyorum. Yukarıda belirttiğim nedenlerle İlçe Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Gereğini arz ederim. Saygılarımla," ifadelerini kullandı

DEVA Partisi iftarında sandalyeler havada uçuştu! Ortalık savaş alanına döndü DEVA Partisi'nin dün İstanbul Esenyurt'ta düzenlediği iftar programında yemek alma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Su şişelerinin ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü.