Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminde yer alan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri, CHP'nin TBMM'deki grup toplantısına katılmış ve Kemal Kılıçdaroğlu da cezaevindeki o öğrencileri ziyaret edeceği sözünü vermişti. Verilen sözün ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, cezaevindeki askeri öğrencileri ziyart etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

İZİN VERİLDİ, ZİYARETTEN VAZGEÇTİ

Cezaevindeki askeri öğrencileri ziyaret etmek istediğini belirten CHP'lilerin isteği bakanlığa iletildi. Bakanlık, ziyaret için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verilmesi gerektiğini bildirdi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun, bakanlığın ziyarete izin verileceğini bildirmesinin ardından bu ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.

CHP liderinin, tepki alacağını düşündüğü için ziyarettin vazgeçtiği ifade edildi.

Enerji Bakanı Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun gittiği evde elektrik vardı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Keçiören’de elektriği kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmesine ilişkin konuştu. Bakan Dönmez "Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik eylemine tepki yağdı Faturalarını ödemediği için evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört milyon hanenin borcundan dolayı elektriği kesildiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği tutar 195 bin oldu Yargıtay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı.