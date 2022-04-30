Türkiye Gazetesi

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Millet İttifakı cephesinde seçimlere yönelik yapılacak iş birlikleri konusunda kafa karışıklıkları her geçen gün artarken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘Kendi amblemleri ile seçime girme’ çıkışının asıl hedefinin hazine yardımı olduğu belirtiliyor. Kulislerde yapılan değerlendirmelerde DEVA Partisinin kamuoyu yoklamalarındaki oy oranı yüzde 2’yi ancak yakalamasına rağmen, seçimlere kendi amblemleri ile girme kararı almaları konusunda farklı görüşler dile getiriliyor. Yüzde 7’lik seçim barajını aşıp milletvekili çıkarma ihtimali zayıf olan DEVA Partisinin asıl hedefinin hazine yardımı almak için yüzde 3’lük oy oranını zorlamak olduğu ifade ediliyor. Siyasi Partiler Kanunu’na göre son seçimlerde yüzde 3 ve üzeri oy alan partiler hazine yardımı almaya hak kazanıyor. Bu konuda muhalefet cephesinde yapılan değerlendirmelerde “Hazine yardımı için son seçimlerden en az yüzde 3 oy almak gerekiyor. DEVA Partisi başka parti listelerinden seçime girseydi, bu hakkı olmayacaktı. Bu nedenle Babacan, yüzde 7’lik barajı aşıp milletvekilli kazanamazsa bile, yüzde 3’ü zorlayarak hazine yardımına hak kazanabilir” görüşü dile getirildi.

Meral Akşener'den Ali Babacan açıklaması: Millet İttifak’ının dışına çıkan bir durumu yok DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kendi parti ismi ve logosuyla seçime girmesiyle ilgili konuştu. Akşener, "Millet İttifak’ının dışına çıkan bir durumu yok. Parlamenter sistem artı cumhurbaşkanı adaylığı konusunda herhangi bir farklılık yok" açıklamasını yaptı.