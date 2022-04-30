Türkiye Gazetesi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde "6'lı ittifak Mansur Bey'i değişik nedenlerle aday göstermezse Sayın Yavaş'a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz" açıklamasında bulunmuş, bu sözler büyük yankı uyadırmıştı.

Bu açıklamanın ardından Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medaydan yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Soral, Twitter'daki paylaşımında, "Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisi'nden ayrıldım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Ekonomist ve yazar Bartu Soral, 22 Şubat'ta Zafer Partisi'ne katılmış ve parti rozetini Genel Başkan Ümit Özdağ takmıştı.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından Zafer Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.