Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğu Karadeniz turunun son durağı olan Trabzon'da bugün gazetecilerin sorularını cevapladı. Tur sırasında vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BENİM GÜNDEMİMDE ADAYLIK FİLAN YOK"

"İstanbul lokomotif bir kent. Duyarsız bir İstanbul Belediye Başkanı tasvip edilmez, doğru bulunmaz. Bu bağlamda elbette değil ama o sorumluluk bilinci bende üst düzeyde var. Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var. Türkiye'deki değişime kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının ihtiyacı var."

Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Millet İttifakının açıklamalarına işaret etti Cumhurbaşkanlığı adayı olarak ismi geçen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç ilk kez konuştu. Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde kendisini aday göstereceği iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Kılıç, Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamalara işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına ilişkin, “Konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim” dedi. Şentop, "Beş yıl önce her şey konuşulmuş. Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı. İki dönem seçilme hakkı komisyon raporlarında da var. Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığının adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isminin kulislerde dolaşmasıyla ilgili iddialar hakkında son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevlerine devam etmelerini istediğini açıkladı.