Türkiye Gazetesi

2023 seçimlerine geri sayım başladı, siyasi alanda hareketlilik arttı. Partilerden ve liderlerden açıklamalar peş peşe gelirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İKİNCİ TURA KALIRSA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLERİM"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve ikinci tura kalması halinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini dile getiren İnce, "Ama ben kalırsam onlardan da destek beklerim. Gerekirse ikinci tur için partimizde üyelerimizin önüne sandık koyarız" dedi.

"PARTİMİZİN ADAYI İÇİN SANDIK KOYACAĞIZ"

"Önceden siyasi partilerin genel başkanları televizyonda görüşlerini anlatırlardı. Bu tartışmalar yok oldu" diyen Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği belli. Anayasa, yasalar ortada. Peki Cumhurbaşkanı adayının nasıl olacağı belli mi? Belli değil. Bizim partimizde kuralları var bunun. Partimizin tüzüğüne yazdık. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen partinin bütün üyelerinin önüne sandık koyacağız, bu sandıktan kim çıkarsa" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’ye Erdoğan’a hakaretten ceza Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2016 yılında çıktığı bir CHP mitinginde hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, davada önce 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı ardından, söz konusu ceza 7 bin TL para cezasına çevrildi.

Millet İttifakı'na yüklenen Muharrem İnce'den Erdoğan itirafı CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, partisinin düzenlediği İzmir programı kapsamında İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni (İZDEDA) ziyaret etti. Depremzedelerle temaslarda bulunan İnce, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı’nın halen adayını açıklamamasına tepki gösteren Muharrem İnce, "Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor." ifadelerini kullandı.