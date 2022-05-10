Türkiye Gazetesi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu. Bilgel, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'a teşekkür ederek partiden ayrıldığını ifade etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifasını duyuran ve DEVA lideri Ali Babacan’a teşekkür eden Bilgel, "DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Bilgel, mesajını şöyle sürdürdü: Ayrıca Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığını ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüttüğüm süreçte birlikte çalıştığım gönüllü tüm arkadaşlara verdikleri büyük emek için minnettarım. Parti vesilesiyle birçok kıymetli kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Bundan daha büyük bir kazanım düşünemiyorum. Sevgi ve saygılarımla.

Yasemin Bilgel

BİROL AYDEMİR DE İSTİFA ETMİŞTİ

Mart ayında Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve eski Türkiye İstatististik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir de partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Aydemir, "Umarım hem DEVA Partisi hem de ülkemiz siyasi ortamı hedeflediğimiz liyakatın öncelendiği bir yönetim anlayışına kavuşur" ifadelerini kullanmıştı.

DEVA Partisi'nde flaş istifa DEVA Partisi Bursa Büyükorhan İlçe Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa etti.

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