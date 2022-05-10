Türkiye Gazetesi

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; Bayram kardeşliktir, barıştır, kader ortaklığıdır. Bize ayırmaya, ayrıştırmaya, fitne tohumları saçmaya heveslenenlere en güçlü cevaplardan birisi bayramlardır. Birlik ve dayanışma ruhunu hayatın diğer etaplarına taşıyabilirsek hiçbir hain hedef surumuzda gedik açamayacaktır. Hakkari'den uzanan eli Edirne'de tutan, Kars'tan söylenen selama İzmir'de karşılık veren milli yürekler oldukça ne tefrikanın hükmü sürecek ne tezvirat sonuç verecektir. Türk milleti tarih boyunca mazluma ses olmuştur.

Öz kabuk tarafından esir alınırsa, maneviyatın yerini maddiyat alırsa, dürüstlük dalavereyle alçalırsa hayatın ve siyasetin olağan akışı tıkanmakla kalmayacak toplum huzuru sarsılacaktır. Hadiselerin akış demetine hesabi yaklaşanların ne sözü sözdür, ne adamları meşrudur. Yeri gelince emeğini, alınterini, malını, canını vatanı ve milleti için feda etmekten zerre kaçınmayan fedakarlık simgeleri geleceğimize ışık tutmuşlardır. Nefislerini terbiye etmiş yüce gönül sahipleri bizim ilhamımızdır. Zübükzadelerin kaynağı kurumamıştır.

Bugün ülkemizde asıl sorunlarından birisi değişmeyen kafa yapısıdır. Türkiye'nin egemen devlet vasfına, tarihsel çıkarlarına yabancı devletlerin prizmasından bakanlar düştükleri zilleti göremeyecek kadar körleşmiş ve kaskatı kesilmişlerdir. Aylardır devam eden Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak sorusuna Zillet İttifakından bir cevap gelmemiştir. Zillet İttifakı'ndakiler birbirlerini zorda bırakmayı, faka bastırmayı meslek edinmişlerdir.

SİYASETTE 'İMAMOĞLU' TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu'nun aday olma iştahı her seferinde karşı duruş ile kırılmaktadır. İBB Başkanı'nın Karadeniz turunda belediye bütçesi ile dar katılımlı mitingler düzenlemesi ortamı yeniden kızıştırmıştır. Bu belediye başkanının hangi siyasi sorumluluğunu üstlendiğini merak ediyoruz. Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor? Bayram gününde Karadeniz'de ne aramıştır? İstanbul'u yüz üstü bırakması hangi ahlaka sığmıştır? Şehrini bırakarak vızır vızır gezmesi hangi akla hizmettir.

Bizim tespitimiz nettir, İstanbul İstanbul olalı böylesi bir zillet ve hezimet ne görmüş ne yaşamıştır. Asıl vız gelip tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur. İradesi de ipoteklidir. İstanbul ziyan edilmiştir. İstanbul kaderi ile baş başa bırakılmıştır. Bu kara leke parti yönetimi ve belediye başkanının alnına kazınmıştır.

2023 SEÇİMLERİNE DOĞRU

Erdoğan yeniden ve açık ara farkla seçilecektir.

Son dakika: Bahçeli'den Özdağ'a tepki: Bu pis bir kumpas, beyhude bir çırpınıştır Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığına girmeye çalışmasına tepki gösterdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamaları sonrası, 'Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır.' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den bayram mesajı: Türkiye, inşallah iki bayram arasında terörden kurtulur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, verdiği bayram mesajında terörün önemli ölçüde kökü kazındığını vurgulayarak, "İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura ve kardeşliğe kavuşur, böylelikle terör belasından kurtulmuş olur" dedi.