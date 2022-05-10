Türkiye Gazetesi

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Thomas Greenfield, Suriye halkına destek konulu toplantı için bulunduğu Brüksel'de Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi. Greenfiel, Türkiye'ye Suriyeli mültecilere ev sahipliği konusundaki cömertliği, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği ile Ukrayna halkına yardımları nedeniyle teşekkür etti.

MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ, ONURLU VE GÖNÜLLÜ OLMALI

BM'nin Türkiye'de Cilvegözü sınır kapısından yapılan Suriye'ye sınır ötesi yardımlarının devam etmesi gerektiği konusunu ele alan Thomas Greenfield, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 3,7 milyondan fazla mülteciye gösterdiği olağanüstü cömertliği nedeniyle Sedat Önal'a teşekkürlerini iletti.

Thomas Greenfield, mültecilerin Suriye dönüşünün ise güvenli, onurlu ve gönüllü olması gerektiğini söyledi.

ABD'li Büyükelçi Türkiye'ye ayrıca Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği ve Ukrayna halkına yardımları nedeniyle teşekkür etti.

AB'den 1 milyar euroluk destek sözü: Önceliğimiz Türkiye'deki Suriyeliler Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Suriyeliler için 2022'de ek 1 milyar euroluk destek taahhüt ettiğini duyurdu. Borrell, Türkiye'den sınır ötesi yardımlara muhtaç milyonların durumunun öncelik olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısını açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısının 200 bin 950 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Suriyelilerin dönüşü masada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan’ın daha önce açıkladığı 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlamak için hazırlanan proje, Külliye’deki toplantının ana gündem maddesi olacak.

Hangi illerde kaç Suriyeli var? Resmi veriler açıklandı! İşte resmi rakamlar Göçmenlerle ilgili tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde hangi ilimizde kaç Suriyeli’nin olduğuna dair resmi rakamlar paylaşıldı. Paylaşılan rakamlara göre, 2012 yılında ülkemizde 14.234 Suriyeli varken bu rakam 28 Nisan 2022 yılı itibarıyla 3.762.686’ya yükseldi. En ciddi artış ise 2013 yılından sonra yaşandığı görüldü. En çok Surüyeli’nin bulunduğu şehrimiz ise İstanbul oldu.