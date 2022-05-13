Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türk Dil Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bir görüntü paylaştı. Paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu.

YILLAR SONRA YİNE GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1998 yılında İBB Başkanı olduğu dönemde 32. Gün programına katılarak öğrencilerin sorularını cevaplamıştı. Erdoğan, bir Türk öğrencinin İngilizce sorduğu "Merak ediyorum Başbakan olunca siz diğer ülkelerin başbakanlarıyla hangi dilde konuşacaksınız?" sorusuna "Türkçe konuşacağım" cevabını vermişti.

“BİZ BU TARİHİ HEM YAŞIYORUZ HEM YAZIYORUZ”

Türk Dil Bayramı’nda Erdoğan’ın bu sözleri gündem oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak “"Şimden gerü hiç kimesne Türki dilinden gayri dil söylemeye” diye başlayıp “Diğer ülkelerin liderleriyle Türkçe ile konuşacağım” diyerek devam eden bir tarih… Biz bu tarihi hem yaşıyoruz hem yazıyoruz. Türk Dil Bayramı kutlu olsun.” notunu düştü.

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