Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, Gaziantep Karkamış-Köprübatı Hudut Karakolu'na bölücü terör örgütü mensuplarınca Suriye’den yapılan tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Oktay Salar ile Pençe Kilit harekat bölgesinde arama/tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce önceden yerleştirilmiş el yapımı paylayıcının infilak etmesi sonucu bir askerimizin şehit olduğunu, 3 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

Yaralı askerden acı haber: Şehit ateşi Gümüşhane’ye düştü Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak’ta araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu. Acı haber şehidin Gümüşhane'deki ailesine ulaştırıldı.