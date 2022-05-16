Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında anemli çıklamalarda bulundu. "2020 yılında ziyaretimizde 5 milyar dolar hedefimizi belirlemiştik. Salgına rağmen 4.2 milyar dolar düzeyine ulaştırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün çıtayı yükseltip yeni bir hedef belirledik. O da 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz.

Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 60. yılına hitap ediyor. 500 yıl öncesine uzanan ortak bir tarihi paylaşıyoruz. İlk toplantımızı gerçekleştirmek bu güne nasip oldu. İşbirliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TİCARETTE YENİ HEDEFİ AÇIKLADI

2020 yılında ziyaretimizde 5 milyar dolar hedefimizi belirlemiştik. Salgına rağmen 4.2 milyar dolar düzeyine ulaştırdık. Bugün çıtayı yükseltip yeni bir hedef belirledik. O da 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Türkiye olarak her konuda Cezayirli kardeşlerimizin yanındayız. Yatırımcılarımız da bu süreci yakından takip ediyor. 1400'ü aşkın Türk firması, Cezayir'in güçlü ekonomisine güç katıyor.

Yakın geçmişte ortak yatırımların başlamış olduğu enerji ve madencilik alanlarındaki çalışmalarımız ülkelerimizin refahını artıracaktır.

SAVUNMA SANAYİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmelerimizde Afrika ve İslam dünyasındaki meseleleri de ele aldık. Cezayir, Afrika'nın yer yüzü ölçümleri bakımından en büyük ülkesi olması yanı sıra kıtanın lider ülkelerinden biridir. Cezayirli kardeşlerimiz Afrika'nın tamamında oynadıkları rolü takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de Afrika'daki kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Afrika Kıtası'nda barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye Muhaarif Vakfımız da Cezayir'de kuracağı okulla, Cezayirli kardeşlerimize kaliteli eğitim sunacaktır. Madencilikten çevreye, eğitimden, kültüre biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik.

SORU-CEVAP

CEZAYİRLE DAHA FARKLI ANLAŞMALAR OLUR MU?

Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor. Burada görüşme halinde olan firmalarımız var. Başta TUSAŞ ve özel sektör firmalarımız var. Denizde, karada birçok firmamızın Cezayir ile görüşmeleri devam ediyor. Bu görüşmelerle birlikte savunma sanayi bölümünü askeri ilişkiler başlığı altında ele aldık. Bunun yanında siyasi noktada uluslararası diplomatik ilişkilerimizde Cezayir-Türkiye ortak hareket etme kararını aldık.

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