Türkiye Gazetesi

Türkiye genel seçimleri 2023 için geri sayım başlarken yurtta seçim atmosferine girmeye başladı. Seçim için çalışmalara başlanırken muhalefet partilerinden DEVA Partisi, seçime kendi logo ve amblemi ile girme kararı aldığını duyurdu.

SEÇİME KENDİ ADIYLA GİRECEK

DEVA’dan sonra bir partiden daha benzer karar geldi. Büyük Birlik Partisi önümüzdeki seçimlere kendi logosu ve amblemi ile girme kararı verdi. Partinin önümüzdeki süreçte teşkilatlanma çalışmalarına da ağırlık vereceği aktarıldı.

BBP CUMHUR İTTİFAKI’NDAN AYRILIYOR MU?

Büyük Birlik Partisi'nin bu kararı "Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyorlar mı?" sorularını da akla getirdi. Fakat bu sorular çok geçmeden cevap buldu. Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı bünyesinde kalmaya devam edecek.

CHP ve İYİ Parti istedi! İstanbul'da suya zam geliyor İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB), CHP ve İYİ Parti grupları su fiyatlarına enflasyon oranında zam yapılmasını teklif etti. Bu talep oy çokluğuyla kabul edildi.