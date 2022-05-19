Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek bir dikili ağacının olmadığını belirterek “Milletin zihnine ve gönlüne nakşettikleri hiçbir hizmeti olmayanlar, sadece yıkmakla, tehditle, nefret diliyle kendilerini gösteriyor” dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun Arapça yaptığı paylaşımla ilgili şunları kaydetti:

"Aşağılık kompleksi bunların ruhlarına öyle sinmiştir ki, bizim medeniyet ve tarih dünyamıza ait her şeyden nefret ederken geçmişi sömürü ve kanla dolu Batı’ya kayıtsız şartsız bir hayranlık beslerler. Bu zat herhâlde tarihindeki ilk Arapça mesajını Türkiye’nin bir çıkarını savunmak için değil, Körfez sermayesini tehdit etmek için attı. Tüm dünya Körfez sermayesini çekmek için gece gündüz uğraşır, didinir. Bunlar Körfez sermayesini ülkemizden kaçırmak için çalışır. Sermaye sahiplerinden, devletin memuruna kadar herkesi tehdit ederek ülkeye yapılan yatırımları engellemenin adı siyaset değil, ihanettir. Bunlar sadece dışarıda hazırlanan projelerde kendilerine verilen görevleri yaparlar."

"29 MAYIS'I ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KUTLAYACAĞIZ"

Erdoğan, vizyon projeleriyle mühür vurmaya devam edeceklerini anlatarak "İnşallah 29 Mayıs İstanbul’un fethini -Bay Kemal istersen sen de gel- Atatürk Havalimanı’nda kutlayacağız. Sen böyle 700 kişiyi falan topla oraya götür, orada engeller kurmaya çalış. Boşuna uğraşıyorsun. O gün de ağacı dikeceğiz ve bahçenin temelini de inşallah atacağız" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SADAT TEPKİSİ

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun SADAT’ı ziyaretiyle ilgili ise "Biz bu hareketin masum bir gündem oluşturma çabası değil, Türkiye’nin bölgesindeki çatışmalarda üstlendiği ara bulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü kapsamlı operasyonlarına karşı verilmiş bir cevap olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu şirket, özellikle de uzun yıllar sömürge altında kalmış İslam ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyor. SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı hâlde, bunu âdeta bizim şu anda kullandığımız, âdeta darbeci bir kuruluş olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor" dedi.

BOŞUNA YORULMASINLAR 'EVET' DEMEYECEĞİZ

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine başvurusuyla ilgili olarak "İttifakın faaliyetlerine fiilen en çok desteği veren ülkelerin başında geliyoruz ama bu her teklife sorgusuz, sualsiz ‘evet’ diyeceğimiz anlamına gelmiyor. İsveç’te en son 30 teröristi istedik, ‘Vermeyiz.’ dediler. Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, ‘Boşuna yorulmasınlar.’ dedim. Gerek yok, tavır ortada. İsveç hâlen teröristlerle birlikte yürüyor, bütün paçavralarıyla beraber yoldalar. Aynı şey Almanya’da devam ediyor. Türkiye artık bu işe onların baktığı gibi bakmayacaktır" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından bölgede sergilenen dayanışma ve iş birliğine, seferber edilen kaynaklara, açılan kucaklara ve gösterilen hoşgörüye değinen Erdoğan "Bunu biraz gözlerimiz dolarak biraz da tebessümle izliyoruz desek yeridir. Çünkü biz yıllarca terörle mücadele etmiş bir NATO müttefiki olarak bu tabloyla hiç karşılaşmadık. Destek vermeyi zaten hiç söylemiyorum, PKK ve DEAŞ’ın sınırlarımıza dayandığı bir dönemde ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğü günleri unutmadık" diye konuştu.

DERTLERİ ATATÜRK FALAN DEĞİL

Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi tartışmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan "Dertleri Atatürk ismine sahip çıkmak falan değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine ‘Mustafa Kemal’in itleri’ diyenlerden hesap sorarlardı" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun 'projemizi çaldılar' iddiasını da değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti: İşimiz gücümüz yok, Bay Kemal’in telefonlarını mı dinleyeceğiz. Ya sen git, işine bak. Bu projeye sadece karşı çıkmakla kalmıyor, bir de buranın yabancılara satılacağı yalanıyla milleti galeyana getirmeye çalışıyor. Bir diğer taraftan da burada konutlar yapılacakmış, yalana bak. 2013’te bu bana soruldu ve ‘Haşa böyle bir şeyin olması söz konusu olamaz’ dedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.