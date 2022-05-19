Türkiye Gazetesi

Melih Gökçek ve Mansur Yavaş arasında ipler iyice gerildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir programda elinde belgelerin olduğunu ve Mansur Yavaş’ın siyasi hayatını 3 ay içerisinde bitireceğini söyledi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

“ELİMDE BELGELER VAR, 3 AY İÇERİSİNDE SİYASİ HAYATI BİTECEK”

Elinde belgelerin olduğunu ve doğru zamanı beklediğini belirten Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" açıklamasında bulundu.

“YALAN SÖYLEDĞİNİ İSPAT EDECEĞİM”

Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.