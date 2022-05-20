Türkiye Gazetesi

MİLGEM Projesi’nin üçüncü gemisini indirme törenine katılan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Proje kapsamında Türkiye’ye üçlü bir ittifak anlaşması sunan Şerif, Pakistan, Çin ve Türkiye’nin dahil olduğu ‘Üçlü bir anlaşma’ önerisinde bulundu.

“ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER EN ÜST SEVİYEYE ÇIKTI”

Törende açıklamalarda bulunan Pakistan Başbakanı Şerif, bu tarz çalışmaların Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğu ve siyasi ilişkileri pekiştirdiğini vurgulayarak "Bu yalnızca büyük bir kardeş ve dost değil, aynı zamanda Pakistan davasının da büyük bir destekçisi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çok etkin dinamik liderliğinde, Pakistan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin bir başka harika örneğidir. Karşılıklı olarak kardeşlik ilişkileri, onun liderliğinde eskisinden çok daha yüksek zirvelere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Atılan adımlarla Türkiye’nin Pakistan’ın gelişiminde büyük bir rol sahibi olduğunu belirten Şerif, "Bence bu ilişkileri Pakistan ve Türkiye'nin karşılıklı yararına büyük boyutlara taşıyabileceğimiz bir noktadayız." değerlendirmesini yaptı.

Yapılan iş birliğinin, Pakistan Deniz Kuvvetleri ve Türk firmaları arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine işaret eden Şerif, Türkiye'nin uzmanlığı ve teknolojisi ve Pakistan'ın kendi tasarımları ile daha büyük gemilerin üretileceği zamanın da geleceğini söyledi.

“ÜÇLÜ BİR ANLAŞMA OLMASI” ÖNERİSİ

Atılan fırsatlardan yararlanmak istediklerini belirten Şerif, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Projesinin Çin, Pakistan ve Türkiye arasında "Üçlü bir anlaşma olması" önerisinde bulundu. Öte yandan Şerif, iki ulusa da fayda sağlamak için bu "harika potansiyelden" yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Şerif, "Gerçekten inanıyorum ki, Türkiye ve Pakistan iki ülkede yaşayan bir millettir, kalplerimiz birlikte atıyor ve birbirine uyum sağlıyor." dedi.

“TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ DOSTLUK GEÇMİŞE DAYALI”

Türkiye ile Pakistan’ın kardeşlik ilişkilerinin geçmişe kadar dayandığını vurgulayan Pakistan Başbakanı Şerif, "Gelecek nesiller, Türkiye'nin Pakistan'ın ilerlemesinde ve refahında büyük bir destekçi ve ortak olacağı, acılarımızı ve mutluluğumuzu birlikte paylaşacağımız bir zamanın geleceğini bilmiyorlardı." diye konuştu. Şerif, 2005'teki Keşmir depremini ve 2010'daki Pakistan'da meydana gelen sel felaketlerini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Türk heyetleri, Türk işçileri, Türk mühendisleri, doktorları ve hemşireleri bu bölgelerde acı çeken insanlara hizmet etmek için geldiler. 2010'da, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'la sel baskınlarına uğrayan, büyük acılar çeken bu insanların yanında durduğunu hatırlayın."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Khan Niyazi ise gemilerin inşasının oldukça karmaşıki rekabetçi ve yoğun işgücü gerektiği bir endüstri olduğunu vurguladı. Karaçi Tersanesi'nin yerli gemi inşası ve onarımı konusunda ulusal gereklilikleri yerine getiren ülkedeki tek tersane olduğunu kaydeden Niyazi, projenin başarıyla tamamlanmasının planlamayla ve iş gücünün özverili çabalarıyla mümkün olduğunu söyledi.

Bu törene gönderdiği video mesaj nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür eden Niyazi, "Bu, (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) Pakistan-Türkiye dostluğuna olan kişisel ilgisini ve bağlılığını ve Pakistan için proje yönetme başarısını yansıtıyor." dedi. Niyazi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da teşekkür etti.

Erdoğan'dan Pakistan Mesajı: MİLGEM, büyük iş birliklerini getirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milgem 3. Gemisi’nin suya indirilme törenine gönderdiği video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Pakistan'a her türlü katkı yapmak kardeşliğin gereğiz" dedi. Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğümüz helikopterden uçağa kadar daha pek çok savunma sanayii projesi var" açıklamasında bulundu.

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