Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin, terör örgütlerini destekleyen İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut garantiler beklediğini bildirdi.

"TERÖRİSTLERİN İADE TALEBİNE 2017'DEN BU YANA OLUMLU CEVAP ALINAMADI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2017'den bu yana İsveç'ten PKK/PYD ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesi talebinde bulunduğu ancak olumlu bir yanıt alamadığı hatırlatıldı.

İsveç resmi makamlarının, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütü mensuplarını bakan düzeyinde ağırladığı ve ülke içindeki faaliyetlerini desteklediğine dikkati çekilen açıklamada, "siyasi desteğin ortadan kaldırılması"nın önemine işaret edildi.

Terörün finansman kaynağının kurutulmasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç hükümetinin, ittifak üyesi Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden PKK/PYD'ye 2023 yılı için 376 milyon dolar tutarında destek verme kararı aldığı anımsatıldı.

PKK/PYD'ye silah ve ekipman desteğinin sonlandırılmasının önemli olduğu belirtilen açıklamada, İsveç hükümetinin, NATO tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK/PYD'ye tanksavar ve dronlar başta olmak üzere askeri ekipman desteği sağladığı, söz konusu silahların, Türk resmi makamları tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında ele geçirildiği bildirildi.

AMBARGO VURGUSU

İsveç hükümetinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanması ve sınır güvenliğini sağlamak için 2019'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında Türkiye'ye yönelik silah ambargosu uygulama kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan meşru hakları ve teröre karşı onlarca yıldır yürüttüğü mücadelede NATO üyesi tüm devletlerden destek beklediği, ambargo uygulamalarını ise ittifakın ruhuna aykırı olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Teröre karşı küresel iş birliğinin önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz NATO'nun 'açık-kapı' politikasını benimserken ittifaka üye ve aday ülkelerin her konuda olduğu gibi terörle mücadele alanında da yüksek düzeyde iş birliği yürütmesi gerektiği inancını sürdürmektedir. Adaylık başvurusunda bulunan İsveç tarafından Türkiye'nin güvenlik kaygılarına ilişkin ilkesel adımlar ve somut garantilerin sunulması beklenmektedir. Türkiye, terör örgütlerini destekleyen İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut garantiler beklemektedir."

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Türkiye'nin NATO tepkisi ABD basınında: İyi ilişkiler içinde olmak çıkarımıza Rusya Ukrayna savaşında arasında arabuluculuk konusunda Türkiye'nin önemli bir konuma sahip olduğu belirtildi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları sürüyor. ABD gazetesi The Hill de ABD'li senatör Ben Cardin'in sözlerine yer verdi ve Senatör Cardin, "İyi ilişkilere sahip olmak bizim çıkarımıza" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya liderleriyle kritik 'NATO' teması Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile telefonda görüştü. İsveç ile yapılan görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulunarak "Finlandiya müttefiklerinin güvenliğini taahhüt edecek" dedi. Erdoğan, iki ülke liderinin ardından konu ile ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'dan Johnson ile görüşmesinde net NATO mesajı: Haklı tepki göz ardı edilemez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile NATO gündemi çerçevesinde görüştü. Erdoğan görüşmede, Türk kamuoyundaki İsveç ve Finlandiya2nın üyeliği noktasında yaşadığı endişelerin gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin NATO kararlılığı İngiliz basınında: Erdoğan'ın şakası yok! Türkiye'nin "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği" konusundaki tutumuyla ilgili bir yazı yayımlayan İngiliz Financial Times gazetesi, "Erdoğan, Nordik ülkelerinin NATO üyelikleri konusunda şaka yapmıyor" ifadesini kullandı. İsveç'in Dagens Industri gazetesinin politika editörü PM Nilsson ise "Temel sorun, Türkiye'nin İsveç karşısında haklı gerekçesinin bulunması" değerlendirmesinde bulundu.