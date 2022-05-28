Türkiye Gazetesi

Rus yayın organı Russia Today'in (RT) Arapça sitesine röportaj veren Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye'deki varlığına ilişkin açıklama yaptı. "Biz orada BM'nin sözleşmelerine uygun olarak bulunuyoruz " diyen Lavrov, Türkiye'nin varlığına ilişkin, bölgedeki diğer güçlerin ayrılıkları ve çatışmaları tetiklediklerini söyleyerek, "Türkiye, tabii bunlara kayıtsız kalamaz. Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD BÖLÜNMEYİ DESTEKLİYOR"

Suriye'deki Rus güçlerine ilişkin konuşan Lavrov, "Biz Suriye'de ülkenin resmi devlet başkanının ve meşru hükümetinin talebi üzerine buluyoruz. Biz orada BM'nin sözleşmelerine uygun olarak bulunuyoruz ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararını uyguluyoruz. Buna devam edeceğiz ve Suriye yönetiminin Suriye topraklarının tamamını geri alma çabalarına destek olacağız." dedi.

Suriye'de çeşitli ülkelerin güçleri olduğuna işaret eden Lavrov, "Hâlâ kimsenin oraya çağırmadığı ülkelerin ordularının birlikleri var orada. ABD askerleri, hâlâ Fırat Nehri'nin doğu yakasının büyük bölümünü işgal ediyor. Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar. Bu şekilde Iraklı ve Suriyeli Kürtleri birleştiren yapıda sorunlara yol açıyorlar." diye konuştu.

"TÜRKİYE TABİİ BUNLARA KAYITSIZ KALAMAZ"

Tüm bu durumun bölgede gerginliğe neden olduğunu söyleyen Lavrov, "Türkiye, tabii bunlara kayıtsız kalamaz. Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Kürtlerle de görüşüyoruz. Onları ABD'nin bir vaatte bulunup nasıl onu yerine getirmediğini daha dikkatle görmeye davet ediyoruz. Uluslararası meşruiyeti bir kenara bırakın pragmatik temellere göre de Şam'la ciddi bir diyaloğa girmek ve birlik içindeki bir devlette yaşamı düzenlemek için anlaşma yapmak en iyisi." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ

Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe yapılacak MGK'da bu hususta kararlarımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'den Suriye'ye operasyon sonrası ilk açıklama: Türkiye ile temasa geçtik ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliğinin, Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.

Bakan Akar sunum yapacak: Operasyon kararı MGK'da Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu'nda ana gündem maddesi sınır ötesinde yapılması planlanan operasyon olacak. Bakar Akar'ın son hazırlıklarla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

Erdoğan'dan 'terörle mücadele' mesajı: Hainlere cevabını yeni operasyonlarla vereceğiz Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, askerlerin kanlarının yerde kalmayacağını belirterek, yeni operasyonların başlatılacağını duyurdu.