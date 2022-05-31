Türkiye Gazetesi

Yargıtay 3. Dairesi’nin cezasını onadığı CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul Adliyesi’ne infaz işlemlerini yapmak üzere geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 6 Eylül 2019’da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini 12 Mayıs’ta tamamladı.

1 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezaları onandı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ cezası ise 2 yıl 4 aydan 1 yıl 9 aya düşürülerek onandı.

İSTANBUL ADLİYESİ’NE GELDİ

‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek’ suçlarının unsurlarının oluşmadığı belirtildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkeme kararının infazı işlemleri için İstanbul Adliyesi’ne geldi.

"Canan Kaftancıoğlu kendisine hakaret eden 40'tan fazla kişiye dava açtı" AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir televizyon programında Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada kendisine hakaret eden 40'tan fazla kişiye dava açtığını söyledi.