Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yaptığı açıklamalar Bakan Soylu ile ikiliyi karşı karşıya getirdi. Bakan Soylu ile İmamoğlu arasındaki “ahmak” polemiği yargıya taşınırken İmamoğlu o sözleri YSK üyelerine söylemediğini savunmuştu.

İMAMOĞLU HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Konu ile ilgili açılan davada bugün karar günü. İmamoğu’nun bugün hakim karşısına çıkması beklenirken hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen TCK’daki 53. maddenin uygulanmasını da istendi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek olan duruşmada karar çıkması bekleniyor.

İmamoğlu, vatandaşa atıyorsun dedi, gerçeği İETT müdürü anlattı: Van'da hesaplar karıştı Van'da esnaf ziyareti yaptığı esnada bir esnafın "İETT bileti 15 lira oldu" ifadesine itiraz eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürünün söz konusu söylemi doğrulamasının ardından "Vatandaş haklı yani" diyerek şaşkınlık yaşadı.