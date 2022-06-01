Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, New York Times’ta kaleme aldığı "ABD'nin Ukrayna'da Yapacakları ve Yapmayacakları" başlıklı makalede bahsettiği Ukrayna’ya gelişmiş roket sistemleri içeren yeni silah yardımı paketini Beyaz Saray tarafından yayınlanan yazılı açıklaması ile resmen duyurdu. Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı ülkelerini ve demokrasisini savunmak için cesurca savaşarak dünyaya ilham vermeye devam ettiğini belirten Biden, “ABD, Ukraynalı ortaklarımızın yanında olacak ve Ukrayna'ya kendisini savunması için silah ve teçhizat sağlamaya devam edecek” dedi.

ÇOKLU ROKETATAR SİSTEMİ HİMARS DA LİSTEDE

Ukrayna’ya yeni güvenlik yardım paketini duyuran Biden, yardım paketinin ABD Kongresi'nde ezici bir çoğunlukla iki partili destekle geçtiğine dikkat çekerek, “ABD Ukrayna'ya Rus saldırılarını püskürtmek için çok etkili bir şekilde kullandıkları silahlardan daha fazlasını sağlamaya devam edebilecek” dedi. Biden, yeni askeri yardım paketinde hafif çoklu roketatar sistemi olan HIMARS dahil gelişmiş silahlar olacağını belirterek, “Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini desteklemek için yardım sağlamada dünyaya öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

ABD tarafından Ukrayna'ya sağlanacak olan yüksek hareket kabiliyetine sahip HIMARS'ın, yaklaşık 80 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu biliniyor.

YENİ PAKETİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Biden "ABD'nin Ukrayna'da Yapacakları ve Yapmayacakları" başlıklı makalesinde, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin dediği gibi nihayetinde bu savaş sadece diplomasi yoluyla kesin olarak sona erecek. Her müzakere sahadaki gerçekleri yansıtır. Cephede savaşabilmesi ve müzakere masasında mümkün olan en güçlü pozisyonda olabilmesi için Ukrayna'ya önemli miktarda silah ve mühimmat göndermek için hızla harekete geçtik. Bu yüzden Ukraynalılara, Ukrayna'daki savaş alanındaki kilit hedefleri daha isabetli bir şekilde vurmalarını sağlayacak daha gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat sağlamaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Biden iddiaları yalanladı: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya, "Rusya'ya ulaşacak kadar uzun menzilli füzeler gönderileceği" iddialarını yalanladı.

Biden'dan 'silah lobisi' eleştirisi: Ne zaman dur diyeceğiz? ABD Başkanı Joe Biden, Texas eyaletindeki bir ilkokulda düzenlenen saldırı sonrası silah lobisine dikkat çekerek, "Bu tarz saldırılar diğer ülkelerde nadiren oluyor. Peki niçin Amerika’da oluyor? Çünkü ABD’de herkes silaha kolaylıkla erişebiliyor" dedi ve önümüzdeki günlerde ailelerle buluşmak için Texas'a seyahat edeceğini açıkladı.