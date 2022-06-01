Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’na, Fransa'nın en yüksek dereceli nişanı olan Légion d'honneur verildi. Bu kapsamda Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Törende Kaboğlu’na, Büyükelçi Herve Magro tarafından 'Chevalier Dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur' nişanı verildi. Tören sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kaboğlu'nu tebrik etti.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Bu sorulara cevap verirse muhatap almaya başlayabiliriz Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek "Bu sorulara net yanıt verirse muhatap almaya başlayabiliriz" dedi. Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan "Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur yolda kalırsın. Bunlarla artık ikili görüşmeleri yapmıyoruz. Bu Yunanistan maalesef yola gelmeyecek" ifadelerini kullandı. Konuşmasında Suriye'ye yeni harekat mesajı veren Erdoğan "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz" diye konuştu.

Aylin Nazlıaka: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, cumhurbaşkanlığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğini söyledi.