Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Haziran 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için rakip gördüğü herkesi ya aynı masa etrafında toplayarak kendine tabi kıldığını ya da ince manevralarla saf dışı bırakmaya başladığını belirtti. Partisinin Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun, konu kendi siyasi ikbali olunca “ya benimle olun ya önümden çekilin” diyerek nasıl şahinleştiğini ibretle takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu: Gerçi bu zatın her ağzını açtığında hakkını savunduğu biri, cezaevinden 6’lı masanın tüm taraflarına ‘utanmıyor musunuz, kendinize gelin’ diye ayar verdi. Ama süt dökmüş kedi misali hiçbirinin sesi çıkmadı.

"AKLINCA KANDİL'E SELAM ÇAKIYOR"

Erdoğan, Van’da Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu için “Van’da terör örgütünün ağzıyla konuşarak, aklınca Kandil’e selam çakıyor” dedi. Van’ın dışlanmışlığından, terk edilmişliğinden söz ederken, bu şehri 2011’deki depremin ardından adeta sıfırdan yeniden inşa ettiklerinden bile haberi olmadığını belirten Erdoğan “Bugüne kadar Van’a en az 35 milyar harcama yaptık. Van’da eğer PKK örgütünün uzantısı olanlar görevde olmuş olsaydı, inanın şu anda suyu olan bir Van bulamazdınız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan “TURKEN Vakfının Amerika’daki yurt binasının inşaatını diline dolayan Kılıçdaroğlu’nun, mesela FETÖ’nün oradaki okul görünümlü fitne yuvalarından, PKK’nın oradaki faaliyetlerinden şikâyetçi olduğunu hiç görmedik” diye konuştu.

Hayat pahalılığın yükü altında canı yanan vatandaşların sıkıntılarını bildiklerini belirten Erdoğan “Hiçbir insanımızı yokluğun pençesine terk etmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonla ilgili de “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç’i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye’nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak, göreceğiz” dedi.

YUNANİSTAN'A: TÜRKİYE İLE DANS ETMEYE KALKMA

Erdoğan, Atina’nın çıkardığı krizler için şu ifadeleri kullandı: Türkiye ile dans etmeye kalkma, yorulur, yolda kalırsın. Onun için de bu anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle, arkadaşlarıma da söyledim, bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz ve yapmayacaksınız. Çünkü bu Yunanistan yola gelmeyecek. Neymiş, Amerika’da Rum lobisiymiş, oraya gidecek, orada kongrede konuşma yapacak, o kongrede aleyhimize sözler sarf edecek. Arkadan Davos’a gidecek. Biz artık bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır ama dürüst olmazsan kusura bakma.

KILIÇDAROĞLU'NA10 SORU

Kılıçdaroğlu’na 10 soru yönelten Erdoğan "Sorulara öyle kıvırtarak değil, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz" dedi ve sorularını sıraladı:

PKK’dan YPG’ye, DHKP-C’den TİKKO’ya, FETÖ’den DEAŞ’a tüm terör örgütlerini, siyası uzantıları, medya destekçileri, yurt dışında bağlantılarıyla birlikte lanetliyor mu lanetlemiyor mu? Türkiye’nin sınır ötesi harekâtlarını destekliyor mu desteklemiyor mu? İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği tartışmalarında bir kez daha ortaya çıkan, Batı’nın terör örgütlerine ve ülkemizin millî çıkarlarına yönelik riyakâr tutumuna karşı izlediğimiz politikaların yanında mı değil mi? Türkiye’nin sınır hattından kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında ülkesinin safında mı karşımızdakilerin safında mı? Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye destek veriyor mu vermiyor mu? Mahkeme kararlarıyla, yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyaseti ülkenin adil çıkarları üzerinden yürütmeye var mı yok mu? Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine onaylatmak yerine kendi partisinin mensuplarıyla belirlemeye yönelecek mi yönelmeyecek mi? Bu toprakların bütün değerleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu etmiyor mu? Partisindeki terör örgütü destekçisini, her türden hırsızı, tacizciyi, tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu düşünmüyor mu? 2023’te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

Kılıçdaroğlu'ndan Fransa Büyükelçiliği'ne ziyaret CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene katıldı.

Aylin Nazlıaka: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, cumhurbaşkanlığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğini söyledi.