Türkiye Gazetesi

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Zaman zaman dile getirdiği talepleriyle altılı masada sivrilen Ahmet Davutoğlu’nun ortaklarına gözdağı verircesine sarf ettiği "Biz o masadayken, sadece bir aday belirlenmeyecek, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kaderi belirlenecekse o kaderde söz sahibi oluruz ve bu konuda hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyiz" sözlerinin CHP ve İyi Parti başta olmak üzere altılı masanın paydaşları arasında tepkiyle karşılandığı konuşuluyor.

Kamuoyu yoklamalarında oy oranı bindelik dilimlerle ifade edilen Davutoğlu için ‘Oyu küçük, talepleri büyük’ değerlendirmesi yapılıyor. Davutoğlu’nun sık sık ‘Eski başbakan’ sıfatından hareket ederek, ittifak içinde ‘Daha fazla söz sahibi’ olmak istemesine yönelik rahatsızlıklar da dile getiriliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isim belirleme evresine geçildiğinde bu rahatsızlığın daha da artacağı ifade ediliyor.

CHP YÖNETİMİ ENDİŞELİ

Parti kurmayları tarafından adaylık için sürekli CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı geçirilirken, Davutoğlu’nun bu açıklamalarından daha çok CHP’nin rahatsız olduğu iddia ediliyor. CHP cephesinde, Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adaylığını kabul etmeyecek gibi görünen Davutoğlu’nun ittifak masasını görüş ayrılıklarıyla bölebileceği endişesi olduğu da konuşuluyor. Davutoğlu, daha önce de benzer çıkışlarla altılı masayı sarsmıştı.

Eski CHP'li Ateş'ten Babacan ve Davutoğlu'na: Millete de ihanet ederler "Liderlerine bu ihaneti yapanlar, küresel güçlerin elindeki oltanın ucunda asılı yeni makamlar için bu millete, bu ülkeye acaba ne yapmaz-lar ki?"