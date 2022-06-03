Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin son dönemde hem bölgesinde hem de küresel anlamda artan etkisi ve gücü Yunanistan’ı korkutmaya devam ediyor. Öyle ki Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçek bir bölgesel güç haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiren ve aleyhine yaptığı konuşmalarla gündeme gelen aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisi'nin lideri Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi süper güç yaptığını söyledi. Bu konuda ülkesinin çözümsüz kaldığını belirten Velopoulos, Türk SİHA'larının düşürülmesi gerektiğini belirterek skandal bir açıklamaya imza attı.

"ERDOĞAN KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizleri fırsata çevirerek Türkiye'yi Avrupa'nın ticaret merkezi haline getirdiğini söyleyen Velopoulos, bundan hoşnut olmadıklarını belirterek Yunan hükümetine çağrıda bulundu.

Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunan milletvekili, Türkiye'nin Yunanistan'ın yanı başında büyüyen yeni bir "Süper Güç" olduğunu belirterek, "Biz buna dur demeliyiz" diye konuştu.

"TÜRK ÜRÜNLERİNE EK VERGİLER KOYMALIYIZ"

Yunan vekil, "Öncül sektörü olan sanayiyi düşük maliyetli yaptı, tedarik zinciri açısından Çin'e kıyasla Avrupa'ya yakın olduğu için Avrupa'ya daha hızlı ihraç ederek ve daha ucuza satıyor. Ve başka önemli nokta Türkiye Avrupa'nın yanı başında olduğu için ürünler zamanında hatta kısa sürede ulaşıyor. Bu Türk ürünleri Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Bu nedenle Erdoğan'ın başını sıkıntıya sokabilecek olan biz olmalıyız. Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmeli" ifadelerini kullandı.

"TÜRK SİHA'LARINI DÜŞÜRÜN"

Yunan vekil Velopoulos, Ege Denizi'nde uçan Türk SİHA'larının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Velopoulos, "Biz Türklere karşı üstünlük kurmak için ABD'ye tüm Yunanistan'da üs kurma izni verdik" sözlerini kullanırken, "Ama Türkler SİHA'larıyla o üslerin üzerinde uçtu" diye devam etti.

"ERDOĞAN KİMSEYİ DİNLEMEDEN GİRİT'İN DİBİNE KADAR GEMİ GÖNDERİYOR"

ABD'nin Türkiye'nin faaliyetlerine karşı hiç bir şey yapmamasından şikayet eden milletvekili, "Biz Amerika'ya Yunan sondaj gemilerinin sondaj yapması için yalvarıyoruz. Ama Erdoğan kimseyi dinlemeden Girit'in dibine kadar gemilerini gönderiyor" diye konuştu.

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