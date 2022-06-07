Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün başlayacak olan ve 10 Haziran’a kadar sürecek Pakistan, Yunanistan ve Türkiye’yi kapsayan ziyaretleri öncesinde yazılı açıklama yaptı. Baerbock, "Türkiye vazgeçilmez ortağımızdır. Almanya’da milyonlarca kalp Almanya ve Türkiye için atıyor." dedi.

NATO MESAJI

Baerbock, "Türkiye’ye yapacağım ziyaret farklılar oluşturuyor. Başka hiç bir ülke ile olmayan farklı bağların bulunduğu Türkiye vazgeçilmez ortağımızdır. Almanya’da milyonlarca kalp Almanya ve Türkiye için atıyor. Bana göre bu çift kalp atışı, çifte güç anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Baerbock, “Türkiye ziyaretimde her yakın ilişkide olduğu gibi, Türk dostlarımızla açıkça NATO'nun önemi ve Finlandiya ve İsveç'in kabulü yoluyla NATO'nun güçlendirilmesi ele alacağız” dedi.

Baerbock ayrıca, “İnsanlara umut veren Türkiye'nin arabuluculuğu başta olmak üzere, Türkiye'de ifade özgürlüğü, insan hakları, Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi birçok konuyu görüşeceği” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz'den Türkiye açıklaması Almanya Başbakanı Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın hızlı bir şekilde NATO üyesi olacağından ümitli olduğunu söyledi ve "Türkiye'nin iki ülkenin NATO üyeliğini onaylayacağına inanıyorum" dedi.

Almanya’dan doğalgaz sorununa alternatif çözüm: Isınmak için Türkiye’ye tatile gidin Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş ile başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Moskova’ya karşı yaptırım uyguladı. Doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle kış aylarında akaryakıt sorunu yaşayacağı öngörülen Almanya’da Seyahat Acenteleri Birliği’nin emeklilere Türkiye önerisi dikkat çekti.