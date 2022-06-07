Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin ana gündem maddesi Suriye’ye yapılması planlanan muhtemel operasyon oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın operasyon konusunda MHP lideri Bahçeli’yi bilgilendirdiği ifade edildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE TAHIL KORİDORU

Bunun yanı sıra, toplantıda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun da ele alındığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler ve yürütülen diplomatik süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca, tahıl koridoru konusunda Türkiye’nin atacağı adımların da masaya yatırıldığı görüşmede, Erdoğan’ın, İstanbul’da yapılması planlanan 4’lü zirvenin önemini dikkat çektiği kaydedildi.

İSVEÇ-FİNLANDİYA VE EKONOMİK GELİŞMELER

Toplantıda, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunun da gündeme geldiği, Erdoğan’ın Bahçeli’yi İsveç ve Finlandiya heyetiyle yapılan görüşmeler konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Bunların yanı sıra, enflasyonla mücadele başta olmak üzere dar ve sabit gelirlileri rahatlatmak için atılan adımlar ve önümüzdeki süreçte devreye alınacak ekonomik tedbirlere ilişkin yürütülen çalışmaların da masaya yatırıldığı öğrenildi.

YASA ÇALIŞMALARI

Bu konuların yanı sıra iki liderin, hal yasası, e-ticaret teklifi, 3600 ek gösterge ve iklim kanunu gibi önümüzdeki süreçte Meclis gündemine getirilmesi planlanan yasa çalışmaları ile yeni anayasa çalışmaları konusunun da fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

MHP lideri Bahçeli: Teröriste terörist diyemeyen siyasetçi değildir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröriste destek veren, terörün izinden giden, kurşun atanlarla can ciğer olan adaletin ve hukukun konusudur. Teröriste terörist diyemeyenler siyasetçi olmadığı gibi bu vatanın, bu milletin gerçek evlatları da olamazlar" dedi.

Bahçeli'den '6'lı masa' tepkisi: Hepsi ayağımızın altında paspastır MHP lider Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Anket şirketlerine tepki gösteren Bahçeli, "Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Biz anketlere değil, yurdumun tertemiz insanlarına bakıyoruz." dedi. 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının yuvarlak masa toplantılarına da tepki gösteren Bahçeli, "6'lı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa hezimetin masası, zilletin mayalandığı masadır." ifadelerini kullandı.