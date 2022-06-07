Türkiye Gazetesi

Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, katıldığı programda 2023 seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Partiye büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Özal, icraatlarından bahsetti ve altılı masa ile herhangi bir temasının olmadığını belirtti.

"ALTILI MASA İLE HERHANGİ BİR TEMAS YOK"

Millet İttifakı ile birlikte olmak gibi bir planlarının olmadığını belirten Özal, "6'lı masa ile temas yok. Partinin başına geçmeden önce bazı görüşmelerim oldu. Beni de aradılar, ben de aradım. Herkesle görüşüyorum. Kemal Bey ile de görüştüm, Binali Bey ile zaten Covid-19 döneminden beri her iki haftada bir ekonomiyle ilgili rapor verdim. İlişkilerim iyidir. Temel Bey'le de ilişkim iyidir. Siyasilerle şahsi ilişkilerim iyidir, parti olarak demiyorum. Hepsiyle görüştüm, fikirlerini aldım. Kendi yolumuzda yürümeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA İTTİFAK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Şu anda bir ittifaka girmeyi düşünmediklerini söyleyen Özal, "Kendi başımıza ilerlemeyi planlıyoruz. Şu anda teşkilatlarımıza çok büyük bir ilgi var. İnsanlar doğrudan bize geliyor. Hatta bazı partilerden teşkilat olarak gelenler de var. Hızlı gelişiyoruz" dedi.

"SEÇİMDEN SONRA HATIRLATIN"

Barajın yüzde 7'ye düştüğü hatırlatılan Özal, "Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz" dedi. Özal ayrıca, "Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Ahmet Özal gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı Tek Parti ile siyasete geri dönen 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özal gönlünde yatan adayı açıkladı.