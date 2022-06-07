Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'nin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsilaj ve imarla ilgili düzenlemeler içeren 'Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendiren Destici, plastik atıkların neden olduğu çevre kirliliğine dikkat çekerek, tüm dünya ülkelerinin plastik ambalajlarla ilgili kısıtlamalar getirdiğini ve bu konuda Meclis'in de somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 3 bin 600 ek gösterge açıklamalarına değinen Mustafa Destici, "Teklifin daha önce 3 bin 600 ek gösterge sözü verilen kamu görevlilerimizin taleplerini karşıladığını görüyoruz. Tüm kamu görevlilerimizin ek göstergeleri 600 puan yükseltildi. Bu da genel anlamda büyük memnuniyet oluşturdu. Emeklileri de kapsaması ayrıca olumlu bir gelişmedir" dedi.

“ÜLKEMİZ KISKACA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR”

Destici, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de, "Bu savaş, enerji ve gıda başta olmak üzere tüm sektörleri etkileyen ağır bir krize neden oldu. Savaşın, hiç kimsenin hoş göremeyeceği ve savunamayacağı karanlık ve kanlı yüzünün yanında, dünyayı adım adım 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşları öncesi şartlara taşıması endişeleri daha da artırıyor. Pandemi ve savaşın yanı sıra Türkiye'ye sözde müttefikleri tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlarla, ülkemiz kıskaca alınmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

“KÖTÜ KOMŞU İNSANI EV SAHİBİ YAPAR”

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, "Herkes biliyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin de Türk milletinin de hiçbir dönemde Yunanistan'dan toprak talebi olmamıştır. Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal etme teşebbüsüne rağmen olmamıştır. Bugün yine Yunanistan tarafından, 'olmamıştır' yerine 'olmamıştı' demeye zorlanıyoruz. Yunanlı politikacılara, halkının kaderiyle oynamamalarını ve 'Kötü komşu insanı ev sahibi yapar' atasözünü hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ABD’NİN KUKLA DEVLETİ DEĞİL

ABD'nin, Türkiye'yi Yunanistan ve Ermenistan gibi bir kukla devlet haline getirmeye çalıştığını vurgulayan Destici, "Türkiye, ABD'nin uydusu olmayacak kadar büyük bir ülkedir. ABD'nin, ekonomi, Suriye, Yunanistan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'nin aleyhine yürüttüğü faaliyetlerin farkındayız. ABD'nin FETÖ'yle, PKK'yla yapmak istediklerinin, Türkiye'deki birtakım siyasilerle kurdukları ilişkilerin ve iş birliklerinin de farkındayız. Her hafta grup toplantılarında, her gün televizyonlarda, her dakika sosyal medyada bu siyasilerin canhıraş verdikleri iktidar mücadelelerini izliyoruz. Bu siyasetçilerden, ABD'nin uluslararası platformlarda ve bölgemizde taşeronları aracılığıyla gerçekleştirdikleri Türkiye'ye yönelik hamlelerine karşı bir cümle duydunuz mu? Ben duymadım. Milletimiz de duymadı" dedi.

Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı'nı destekleyecek Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkan adayı çıkarılmayacağı ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek verileceği bildirildi.