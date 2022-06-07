Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; tahıl krizi, Suriye ve devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konularını görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Lavrov, yapacakları ikili görüşmenin ardından yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek.

"RUSYA VE TÜRKİYE GISA SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN UĞRAŞIYOR"

Bakan Çavuşoğlu dün ‘Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu’nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, “Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara’ya geliyor. Kuleba ile sürekli temas halindeyiz” açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye ziyareti öncesinde Rus basınına yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor" diye konuştu.

ABD: Lavrov’un Türkiye ziyaretini yakından izleyeceğiz ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, basın toplantısında Türkiye-Rusya zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini ve ziyaretten sonra görüşmelerle ilgili Ankara ile konuşacaklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'ye kritik ziyaret Rusya, Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği yeni harekat öncesi ziyaret tarihini öne çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın Türkiye'ye gelecek.