Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

İtalya'da Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 4'ü Türk 7 kişi hayatını kaybetti.

Apenin dağları Cusna mevkisinde 1922 metre yükseklikte bu sabah tespit edilen helikopterin enkazında, 5 kişinin cansız bedeni bulunduktan sonra diğer 2 kişinin de cenazesine ulaşıldı.

İtalya ANSA Ajansı da, 7 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan İtalya'da hayatını kaybeden 4 çalışanı için taziye mesajı ​Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikopterin enkazında 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.