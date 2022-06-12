Türkiye Gazetesi

Seçim için geri sayım başlarken gözler Millet İttifakı’nda. 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala belli değil. Masada yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘Başbakan olacağım’ diyerek Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ifade ederken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise “Masada 6 siyasi parti var ve 6 lider var. 6'lı masanın hedefi şu an için ortak bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemek” diyerek Cumhurbaşkanlık adaylığı için açık kapı bırakmıştı. Millet İttifakı’ndaki bu anlaşmazlıklar sürerken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması geldi. Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un programına katılan Akşener soruları cevapladı. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini söyleyen Akşener, "6'lı masadan bakıldığında, biz genel başkanlar Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmama kararını aldık.

“CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI KONUŞMAMA KARARI ALDIK”

“Bunu da diğer arkadaşlarımız hep söyledi. Şöyle bir durum var, biz Cumhurbaşkanı adaylığının ötesinde bu ucube sistemin ortadan kalkması, halkoyuyla, demokrasiyle, insanların tercihiyle değişmesi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesinin iddiasının sahibiyiz. Bu iddiada birleştik. Asıl olması gereken konunun tartışılmadığı, gözden kaçırıldığı, perdelendiği tartışma biçimi. Biz bunu reddediyoruz. Sayın Erdoğan'a bir tavsiyem, çağrım var; alsın seçim kararını. Diyelim ki yarın aldı, üç ay sonra seçim var. Biz de Pazartesi adayımızı açıklayalım. 2023 Haziran'ında dediğine göre o zaman biraz bekleyecek ve meraklanacak. Bu sistemi tartışmadıkça. O yün yumağının üstüne düşmeyeceğiz, kapılmayacağız biz. Adaylarını açıklamadı demek hep yün yumağı. Kedilerin önüne atarlar ya." ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirten Akşener, "Bizim samimi bir biçimde, tekrar söylüyorum, 6 genel başkanın içinde ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı Eylül ayında söyledim. Burada hiçbir değişiklik yok. Biz seçimde birinci parti olacağız. Parlamenter sistem konusu çok önemli. Bu ucube sistemin değişmesi behemahal oylarla, demokrasiyle, sandıkta, hür irade tercihiyle değişmesi şart." dedi.

Akşener Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamaları nedeniyle TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Meral Akşener, Halil Oral'ın açıklamalarına nedeniyle Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediğini açıkladı