Türkiye Gazetesi

Seçim yaklaştı, siyasetin gündeminde ise cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar yer alıyor. Siyasilerden dikkat çeken açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak HDP'den çarpıcı bir açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, parlamento seçimlerine en geniş ittifakla girmek istediklerini ve ortak aday fikrine açık olduklarını dile getirerek, bunu yaparken açık müzakere, doğrudan diyalog, gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakatı esas aldıklarını kaydetti.

KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARTMAYA HAZIRIZ

Mithat Sancar; "Bu yöntemin karşılık bulmaması durumunda kendi yollarında yürümeye devam edeceklerine dikkati çeken Sancar, "Bu yöntem karşılık bulmazsa kendi adayımızı, demokrasi ittifakının adayını çıkartmayı da önümüzde en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Kimse başka şeyler aramasın. Herkesle konuşmaya açığız, saklımız gizlimiz yok." dedi.

Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması Millet İttifakı'nda 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı hala bilinmezken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den adaylık açıklaması geldi. Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un programına katılan Akşener, canlı yayında soruları cevapladı.

Son dakika: Erdoğan: İşte söylüyorum Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan" dedi.