Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, TÜSİAD başkanının İsveç ve Finlandiya konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi, ekonomiye yönelik 'bir rahatlama sağlayacağız' dedi. İşte Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan 5 mesaj...

1- ÖĞRENCİLERE: Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda ‘öğrenci affı’ diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis’imizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara, belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyor.

2- YUNANİSTAN’A: Tarihte hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun, Yunanistan’ın bu oyunun farkında olmaması veya bu oyunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır. Biliyorsunuz film çekimleri boyunca en çok yorulan, yıpranan, hırpalanan, hatta kolu kanadı kırılan figüranlardır. Ayrıca, NATO meselesinde İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz.

3- TÜSİAD’A: Ey TÜSİAD’ın başına gelen beyefendi: Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Önce haddini bil. Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın ve görüyorum ki sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. Aynı merkez belli, CHP.

4- THY TARTIŞMALARI: Artık millî hava yolumuz da uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı, öküz altında buzağı arayanlara herhâlde yeter. Kılıçdaroğlu’na tekrar söylüyorum: Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Her gün bir yerlere, ‘Ya bana katılın ya önümden çekilin’ diyerek kürsü yumruklayan, her gün bir başka yalan ve iftira üzerinden ‘Hesaplaşacağız’ diye höyküren, velhasıl daha düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi birden kısılıverdi.

5- AKARYAKIT FİYATLARI: Temmuz ayında enflasyon farkları ile yine bir rahatlama sağlayacağız. Yılbaşında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. Bugün ülkemizdeki sorun, işsizlik veya benzeri yollarla gelir kaybına uğranılması değil, mevcut gelirle daha az satın alma gücüne sahip olunması. Biz de işte buraya odaklanıyoruz. Petrol fiyatlarının katlanarak artan bugünkü seviyesinin sadece bizim değil, hiçbir ülke bakımından sürdürülebilir olmadığı açık. Keşke her yerden petrol fışkırsa. Bu fiyatların makul fiyatlara düşmesiyle birlikte pompa fiyatlarının da gerileyeceğini ümit ediyoruz. Fiyatlar gerçekten rahatsız edici düzeyde.

ERDOĞAN: ELEKTRİK VE DOĞALGAZI SÜBVANSE EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım yaptı. "Biz vatandaşlarımızı bu aşırı artışlardan korumak için çok ciddi tedbirler aldık, almaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan, meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini, meskenlerde kullanılan doğalgazın yüzde 82'sinin ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın yüzde 26'sının sübvanse edildiğini kaydetti.

NATO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın endişelerini ciddiye almak zorundayız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin ciddi bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Stoltenbeg, bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.