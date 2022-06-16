Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Altılı masanın ortakları ile HDP arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda son dönemde adeta bir taktik savaşı yaşanıyor. Kimin aday olacağı konusunda her parti kendi fikrinin galip gelmesi için çaba harcarken, masanın gizli ortağı HDP’nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday gösterilmesi durumunda, destek vermeyeceği ve kendi adayını çıkaracağı iddiası altılı masaya bomba gibi düştü.

HDP’nin desteği olmadan sonuç alamayacaklarını düşünen altılı masanın ortakları arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki fikir ayrılığı giderek artıyor. İyi Parti’de artık açıktan açığa Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yüksek sesle itirazlar yükseliyor. CHP yönetimi ise genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması için baskıyı artırdı.

'HORDİ MEYDAN' MESAJI HUZURSUZ ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakının adayı olduğunu açıklaması ve Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘Hodri meydan’ mesajı vermesi CHP’de huzursuzluğa sebep oldu. CHP yönetimi ve parti teşkilatlarında Kılıçdarloğu’nun adaylığının bir an önce açıklaması gerektiğine yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Altılı masanın küçük ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da tüm bu karışıklık içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ibrenin kendisine dönmesini bekliyor. Babacan daha önce, masadan ortak bir aday çıkmazsa, partisi adına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin aday olacağını açıklamıştı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu cephesinde ise ‘Son anda oyun dışı kalma’ endişesi yaşanıyor.

ORTAK ADAY ÇIKARAMAZLAR

Altılı masanın ortak aday çıkaracağına inanç gittikçe düşüyor. Araştırma şirketi Areda Survey vatandaşa “Sizce Millet İttifakı ortak aday çıkarabilecek mi?” sorusunu yöneltti. “Evet” cevabı verenlerin oranı yüzde 53,3’e düştü. Ankete katılanların yüzde 46,7’si “ortak aday çıkmaz” dedi. “Evet” oranı mart ayında yüzde 72, nisanda ise yüzde 58,6’ydı.

Altılı masadan altı aday çıkabilir CHP yönetimi cumhurbaşkanı adaylığı için ‘Kılıçdaroğlu olmalı’ diye bastırırken, masanın diğer ortakları buna karşı çıkıyor. Kulislerde, ‘ortak aday’ senaryosunun çökmeye yakın olduğu, altı liderin ayrı aday olabileceği konuşuluyor.