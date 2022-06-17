Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Devlet ve hükümet başkanlarını şahsı, milleti ve ülkesi adına en kalbi duygularıyla selamlayan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'a bu anlamlı etkinliği düzenlemesi ve daveti için teşekkür etti. Burada yaptığı konuşmada Togg hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılın sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürülebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz. dedi.

"ULUSAL KATKI BEYANIMIZI GÜNCELLİYORUZ"

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini her gün yaşadıkları bir denklemde hiç kimsenin bu sorunlara kayıtsız kalamayacağını, Türkiye olarak iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleyi en öncelikli meselelerden biri olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, bu anlayışla Paris Anlaşması'nı onaylayıp, 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefini ve yeşil kalkınma devrimini ilan ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26. Taraflar Konferansı'nda da aynı kararlılıkla çelik üretimi, sıfır emisyonlu araçlar, kara yolu ulaşımı ile orman kaybı ve arazi bozulumunu tersine çevirmeye yönelik önemli taahhütlerde bulunduklarına dikkati çekerek, "Ortak evimiz dünyanın geleceği için Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasını ve sektörel stratejilerini güçlendirmek gayesiyle ulusal ve uluslararası tüm paydaşların katılımıyla İklim Şurası'nı gerçekleştirdik. Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı bu yılın sonunda açıklayacağız." diye konuştu.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olarak Yeşil Eylem Planı'nı kabul ettiklerini, yeşil liman sayısını artırdıklarını dile getiren Erdoğan, ormanları ve korunan alanları genişlettiklerini, Türkiye'nin çölleşme ve erozyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biri olduğunu kaydetti.

ERDOĞAN'DAN TOGG MESAJI

Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında da üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yılın sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürülebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz. BM ve birçok küresel kuruluş tarafından takdir edilen, eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen 'Sıfır Atık' hareketi ile çevre koruma, geri dönüşüm ve emisyon azaltımı hususunda çok büyük mesafeler aldık. Teknoloji ve çığır açıcı araştırma-geliştirmenin öneminin bilinciyle yeşil büyüme teknoloji yol haritası çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Finansman ve teknoloji transferi, bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu hususta en büyük sorumluluk, elbette asırlardır sorunun bu noktaya gelmesinde payı olan ülkelere düşmektedir."

İklim değişikliğiyle mücadelede bir diğer aracın yenilenebilir enerji olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibarıyla dünya on ikincisi ve Avrupa beşincisidir. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da yaşanan savaşın enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini bildirdi.

Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümünün enerji güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye olarak uzun süredir zaten bu anlayışla pozisyon alıyorduk. Bu sayede kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji santrallerinde müteşekkil kıldık. 2021 yılında kurduğumuz 3,5 gigawatt kapasiteli santrallerin yüzde 97'si yenilenebilir enerji santralidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temiz enerjiye dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde tüm ortaklarla iş birliği ve dayanışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Başının çaresine baksın Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Atina ile Ege Adaları arasındaki gerginlik ile ilgili sorulan soruya 'Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece görüşmeyeceğimi söyledim. Yunanistan başının çaresine baksın." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Togg CEO'su deneme üretimi için tarih verdi Yerli otomobil Togg'da sona gelindi, her bir parçası onlarca kez test edilen yerli otomobilin üretimine sayılı günler kaldı. Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, gelecek yıl mart ayında yollara çıkması beklenen Togg'un fiyatına ve üretimine dair önemli açıklamalarda bulundu, deneme üretimi için tarih verdi. Birçok milletvekilinin de 2023'te yollara çıkacak olan otomobil için talepte bulunduğu öğrenildi.