Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Bakan Karaismailoğlu ardından AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Filyos-Zonguldak arasındaki yol yapım çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Çaycuma Filyos arasında yollarımızı başladılar müteahhitler harıl harıl çalışıyor. Filyos Limanı Sultan Abdülhamid'in 150 yıllık rüyasıydı. Onu da bitirmek başarmak AK Parti hükumetlerine ve Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolara nasip oldu. 150 yıllık bir hayali bitirdik. 125 milyon tonluk yıllık elleçleme kapasitesi olan limanımız sondaj gemilerimize ev sahipliği yapıyor. Zonguldak aynı zamanda hem çıkartılan gazla Türkiye'nin ekonomisine ve geleceğine çok büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

KARAYOLU AĞI 28 BİN 650 KİLOMTREYE ULAŞTI

20 yıllık süreçte karayolu ağındaki konforun ve kalitenin arttığına dikkat çeken, trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "20 yıl önce ulaştırma adına o kadar yetersiz bir alt yapı vardı ki, bu alt yapıyı en kısa zamanda en kolay ve hızlı şekilde karşılamamız gerekiyordu. 1 trilyon 600 milyar liralık yatırım yapıldı. Dile kolay. 2002 yılının ilk yıllarında Türkiye'de 15 bin kilometre yol yapılacak taahhüdü verildiğinde herkes gülüyordu. Ama hayal bile edilemeyen işler bir bir gerçekleşiyor. Bugün 28 bin 650 kilometrelik karayolu ağı var. Yollar bir akarsu gibidir gittikleri yerlere bereket, hareketlilik getirir sonucunda yatırım getirir, istihdam ve ihracat getirir. Ülkenin büyümesini sağlar. Bugün 225 milyar dolara çıkan ticaret hacmimiz varsa bu kadar güçlü alt yapımız sayesinde oluyor. Bunların üretime, istihdama, tarıma, turizme katkıları var."

2053'E KADAR YOL HARİTASI HAZIR

Yaşanan gelişmelerin güçlü büyük Türkiye ve dünyadaki gelişmiş en büyük on ekonomiye sahip ülkenin ayak sesleri olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Biz bu günden 2053 yılının planlamalarına başladık. 2053 yılına kadar her yıl ne yapacağımız ortada. Biz 2023'ü geçtik. 2053'e kadar da tam 198 milyar dolarlık yatırım yaparak karayolundaki bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometreye çıkartacağız. Demiryolu ağımızı 28 bin kilometreye çıkartacağız. Sonucunda yine vatandaşımıza konfor, yaşam kalitesi olarak devam ediyor. Biz üç şey taşıyoruz. Biz insan yük ve veri taşıyoruz. Bunu da hızlı ve güvenli şekilde taşımak zorundayız." dedi.

"HERKES TÜRKİYE'DEN CEVAP BEKLİYOR"

3 gün önce Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatıldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "2021 yılı içerisinde uzaya uydu fırlatan aynı yılda iki uydu fırlatan ender ülkelerden bir tanesi olduk. Şu anda uzayda beş haberleşme uydumuz var. Gözlem uydularımızla birlikte 8 uydumuz var. Önümüzdeki yıl 10 taneye çıkacak. Çünkü uydu üretiyoruz. Türksat 6A uydumuzu da bir dahaki yıl uzaya fırlatacağız. Bunlar haberleşme, iletişimde yayıncılık kalitesi olarak bize dönecek. Güçlü büyük Türkiye ve dünyadaki gelişmiş en büyük on ekonomiye sahip ülkenin ayak sesleri bunlar. O yüzden bütün dünya Türkiye'nin büyüklüğü, gücünü geleceği yeri gördüğü için herkes artık Türkiyesiz bir planlama yapamıyor. Bakın Rusya-Ukrayna savaşında bile artık Türkiye ne der? Herkes Türkiye'den çözüm ve cevap bekliyor. Türkiye de buradaki barışçıl ve diplomasi sürecini büyük bir özveri ile devam ediyor. Türkiye sayesinde bu savaş da en kısa zamanda bitecektir" dedi.

MUHALEFETE ALTILI MASA ELEŞTİRİSİ

Dünyadaki küresel krizler, fiyat dalgalanmaları ve istikrarsızlığın Türkiye'ye de yansıdığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, muhalefetin altılı masasına da eleştirilerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımızın sıkıntı, sorun ve ihtiyaçlarını da görüyoruz. İnşallah onların çözüm yolunda da hummalı çalışmamız var. Kimsenin endişesi olmasın. Bunları çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki hükümetlerdir. Çünkü başka çözüm bulacak kimse yoktur. Görüyorsunuz bazı masalar kuruluyor, kalkıyor. Yiyip-içip muhabbet ediyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz. Altılı masa diyorlar, altında başkaları üstünde başkaları var. O masalarda milletin derdi yok, o masalarda onların ikballeri, gelecekleri ve keyifleri var. O masalara kimse itibar etmiyor. Vatandaşımız da o masalara itibar etmiyor. Eğer bir sorun varsa onu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerdir. Vatandaşımız milletimiz de bunu çok iyi biliyor. Bizler de dava arkadaşları olarak bunları vatandaşımıza, milletimize gece gündüz anlatacağız. Vatandaşımızın gönlüne gireceğiz. Çalmadık kapı bırakmayacağız. İnşallah 2023 seçimlerini de güçlü bir şekilde atlattıktan sonra güçlü büyük Türkiye dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip bir ülke olacağız. İşimiz çok hiç ihmale gelmeyecek işler. Çok işler yapıldı, çok güçlüyüz gururluyuz ama emniyeti elimizden bırakmamamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Amaç burada vatandır. Vatanımızın selametidir. O yüzden hepimiz bu vatan uğruna, vatanın gelişmesi, milletimizin yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları artırarak devam ettireceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

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