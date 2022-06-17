Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandala imza atılmıştı. Ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtılmıştı. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"KASITLI VE KÖTÜ NİYETLİ BİR ETKİ OPERASYONU"

Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor."

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi.

Yunt, "Polis, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'ndaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan skandal görüntülere sert tepki: PKK İsveç'i rehin almış Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te binalara teröristbaşı Öcalan'ın fotoğraflarının yansıtılmasına tepki göstererek, "PKK, İsveç'i adeta rehin almış durumda" dedi.

Yine İsveç yine PKK' skandalı! Teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı yansıtıldı Türkiye'nin terör destekleri sebebiyle NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandal yaşandı. Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve teröristbaşı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.